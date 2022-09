Eugenio Derbez reaparece y explica cómo fue el accidente que le destrozó el hombro

Este pasado 29 de agosto, Alessandra Rosaldo , actriz y cantante y esposa de Eugenio Derbez dio a conocer en una comunicado a través de Instagram que el famoso comediante tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido un accidente que le provocó lesiones delicadas, que además requerirían de un tiempo de rehabilitación prolongado. Este domingo, a través de un live en Instagram, Derbez dio detalles del accidente que lo dejó hospitalizado.

Su reaparición en redes sociales fue sorpresiva pero reveló con detalles cómo fue su caída. En el en vivo, aseguró que sigue mal por los dolores que son muy fuertes y que no puede mover la mano derecha porque tuvo muchas fracturas, quince, y por los dolores intensos se la pasa sedado la mayor parte del tiempo, el ganador del Óscar junto al reparto de CODA: Señales del corazón, espera recuperarse pronto pero reconoció que según los médicos, podría llevarle alrededor de un año recuperarse.

Aunque trató de mostrarse de buen ánimo, en algún punto de la transmisión, la voz se le entrecortaba. Su esposa lo ayudó en todo momento y agradeció las muestras de cariño de los fans y sus amigos que le han escrito desde que se supo del percance que sufrió. El actor y director narró que se cayó cuando él y su hijo, estaban jugando un juego de realidad virtual.

Yo sé que lo que más quiere saber la gente es qué pasó, cómo pasó. Y yo quisiera saber por qué pasó. Quiero pensar que las cosas pasan por algo. Tiene que ver que este año fue uno muy ocupado. Los últimos seis meses no estuve en mi casa más que dos veces y fue para cambiar maletas. Y a pesar de que estaba muy feliz por CODA, todos los premios que se llevó y a las ceremonias que fui, incluido el Óscar. Luego hice una película. Después gira del Vallet, la cinta, y después tres series. Estaba feliz por el lado del trabajo, pero al mismo tiempo estaba como aprisionado, de no tener un día de descanso y llegué a sentir que no tenía vida. Yo creo que este accidente pasó por eso, o quizás el universo o mi alma pidiéndome parar.

El actor contó que un faltando un día para poder regresar a su casa después de todos esos meses de trabajo, sucedió el accidente:

Un días antes del accidente, estuve con mi hijo en un río sacando videos de cocodrilos subidos en un jet ski y no pasó nada. Y esa noche antes de regresar a mi casa, en un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo, «oye papá vamos a jugar realidad virtual y yo le dije, no mejor veamos una serie». Me convenció, y de repente tuve este accidente estúpido. En los tres hospitales en los que he estado me han dicho que llega una gran cantidad de pacientes que llegan aquí con fracturas por la realidad virtual. Necesitas estar en un espacio totalmente libre, seguro, donde no te puedas tropezar con nada, si no te puede pasar esto. Yo estaba, de acuerdo al visor, en un edificio de 100 pisos y era lo que yo estaba viendo. Que estaba parado en una tabla pequeña. Los recuerdos los tengo borrados, pero de repente me tropecé con algo en el piso y a la hora que camino, que doy un paso de lo que mi mente registraba que era una tablita en la que debía estar parado, siento que me tropiezo y me salgo de ahí y la realidad virtual hace que yo piense que comienzo a caer al vacío por esos 100 pisos. Me tropecé y fui a dar con unos escalones. El hecho es que caí con todo mi peso sobre mi cuerpo.

Siguió contando cómo fue que llegaron al hospital él y su hijo Vadhir Derbez. Narró que se desmayó en el transcurso para llegar a la clínica. El resultado fue una operación con un especialista en reconstrucción de hombro, y un diagnóstico, tras la operación, de seis meses a un año de recuperación, con pronóstico reservado de recuperar por completo la movilidad del brazo y hombro derecho.

Eugenio Derbez es una de las estrellas más queridas de la industria del cine y la televisión en México, así como un exitoso actor de Hollywood. El mayor reconocimiento. su carrera sucedió con CODA: Señales del corazón, dirigida por la directora Sian Heder, que ganó el Óscar a la mejor película a principios de este año. También es conocido por sus películas No se aceptan devoluciones, y Cómo ser un Latin Lover, Dora y la Ciudad Perdida, El valet, además recientemente estreno la serie de Apple TV, Acapulco, con una gran aceptación de la crítica. Es mejor recordado por el programa de comedia comedia La familia P. Luche. Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, de Aitch Alberto, es la más reciente producción en la que participó. La cinta tuvo su premiere en el Festival de Cine de Toronto 2022.