El MUNA celebró 139 años de existencia

El MUNA, al igual que el Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES), nació de los departamentos originales del antiguo Museo Nacional de El Salvador, fundado el 9 de octubre de 1883, mediante decreto legislativo.



En el marco del MUNA de Noche, el Ministerio de Cultura celebró el 139.° aniversario del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), con actividades artísticas y culturales este 15 de octubre.



“Desde el Ministerio de Cultura hacemos una apuesta fuerte por la conservación y promoción de todo nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial. Es importante que las nuevas generaciones conozcan todo lo que nos ha precedido y también lo que nos construye como salvadoreños y salvadoreñas”, dijo el viceministro de Cultura, Eric Doradea.



“El museo ha sido un centro que ha catalogado y preservado los elementos de la cultura material, esto nos permite conocer cómo comían antes, cómo vestían, qué herramientas utilizaban, cosas que nos muestran que tenemos diferentes vertientes culturales tradicionales y que nos hacen esta actualidad salvadoreña que tenemos”, indicó el director del MUNA, Danilo Villalta.



Como parte de las actividades de celebración, se instalaron dos exposiciones especiales: “Intercambios”, que presenta una selección de paleontología del MUHNES con piezas recolectadas por el Dr. David J. Guzmán, la cual estará en exhibición hasta el 31 de octubre; y la exposición fotográfica itinerante “Hasta encontrarles”, que muestra imágenes de las labores y resultados por los organismos estatales de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado interno.



Además, se instaló un punto de lectura en el Jardín Rupestre y se impartieron talleres de decoraciones prehispánicas, de creación de máscaras de papel con personajes de la danza del tigre y el venado, y de teatro de sombras bajo la técnica de cartón reciclable a cargo de la Escuela de Teatro del Centro Nacional de Artes (CENAR), entre otros.



Asimismo, se compartió la aplicación interactiva sensor KINECT para cultura y lengua náhuat, dirigida por Walter Sánchez, y la arqueóloga Claudia Alfaro presentó la Pieza del Mes de octubre: un abrecartas estilo art nouveau ornamentado con flores.



También, se brindó una charla sobre cómo se hace un montaje museográfico, a cargo del especialista Jesús Benítez, y se llevó a cabo un recorrido guiado por la sala “Los sonidos del MUNA”, en la cual se exhiben instrumentos prehispánicos.



“Siempre estoy a la espera de espacios culturales como este, quiero que mi hijo aprenda a valorar el patrimonio”, dijo la señora Flor de María Peña, quien asistió con su hijo de siete años, Óscar Santiago Mundo Peña, quien manifestó que le gustó mucho la visita por las salas del museo.



“He aprendido que la historia que todos cuentan de las antigüedades de acá de El Salvador eran reales, así que yo me he sorprendido tanto, sobre todo de los artículos que vi en este lugar. Lo que más me ha gustado son los que utilizaban los españoles al venir acá, como los que usaban para sus caballos”, dijo el niño Óscar Santiago.



Para celebrar la fecha, se sumó la presentación de un concierto con la Marimba de la Alcaldía de San Salvador.



Finalmente, con el apoyo de la Embajada de Rusia en El Salvador se proyectó el filme “The Bolshoi”, del director Valery Todorovsky en el auditorio del museo.