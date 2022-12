Nick Carter rompe el silencio sobre la muerte de su hermano, Aaron Carter

Historia de Bang Showbiz

Nick Carter habló recientemente con Extra sobre las consecuencias de la muerte de su hermano menor, Aaron Carter , y cómo sus compañeros de Backstreet Boys lo apoyaron cuando decidió cantar en un concierto en Londres horas después de su fallecimiento.

“Fue muy emotivo para mí, tener a mis muchachos conmigo. Existe el viejo dicho ‘El show debe continuar’ que ha estado con nosotros durante años, pero esa noche, no sabía qué esperar. No sabía lo que iba a salir de eso, subirme a ese escenario. Obtener la reacción de los fanáticos fue definitivamente reconfortante y significó mucho para mí ‘, subrayó el cantante. Nick fue visto llorando en el concierto de Backstreet Boys en noviembre, cuando el grupo rindió homenaje al difunto cantante tocando No Place mientras las fotos de los hermanos Carter aparecían en la pantalla del escenario.

“Esta noche tenemos el corazón apesadumbrado porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia, y solo queríamos encontrar un momento en nuestro programa para reconocerlo. El hermano pequeño de Nick, Aaron Carter , falleció ayer. Es parte de nuestra familia”, mencionaron los integrantes de Backstreet Boys durante su presentación en Londres. Nick Carter había publicado un tributo en Instagram antes del concierto para hablar sobre la muerte de su hermano. “Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, señaló el cantante de 42 años. Aaron Carter fue encontrado muerto en la bañera de su casa en California a los 34 años de edad, el pasado 5 de noviembre, después de luchar contra el abuso de drogas y graves problemas de salud mental. Aún no se ha dado a conocer la causa oficial de la muerte, pero según los informes, el cantante fue encontrado con pastillas y latas de aire comprimido cerca de él.