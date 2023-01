Mágico González convivió con selecciones menores de El Salvador para inspirarlos

Jonathan Dilan López

Jorge ‘Mágico’ González ha sido y sigue siendo inspiración pura para diversas generaciones en Centroamérica. El talentoso exjugador salvadoreño suele tener contacto con las nuevas generaciones, a quienes les comparte su experiencia y les da consejos para triunfar y no desistir en su camino rumbo al profesionalismo.

En esta ocasión, Jorge visitó a la selección Sub-17 de El Salvador que se prepara para el Campeonato de la Concacaf. Los elementos recibieron con gusto a la leyenda del Cádiz y fue algo que apreció el propio jugador.

“Me gusta, me apetece y además me enriquece el acercarme un poco. Y hay fusión, hay fusión, hay transmisión, ellos me transmiten cosas positivas, me transmiten alegría, un agradecimiento a Dios como es lógico, y bueno ellos me dicen que también les agrada”, dijo en entrevista con elsalvador.com.

La confianza, base del crecimiento

Finalmente, Mágico González señaló que las cosas deben hacerse con seriedad y confianza, pero también con alegría, pues al final del día los jóvenes practican el deporte que más les gusta.

“Pero bueno el sentimiento, el querer hacer bien las cosas, disfrutar aquello que te gusta, aquello que encanta, aquello que entre más formal, entre más serio sea, pues más alegre te pones. Eso es como estarte sintiendo con autoconfianza, eso es que te guste”, concluyó.