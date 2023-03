Con esta desgarradora carta, la esposa de Dani Alves anunció su divorcio

Historia de Ernesto Pérez

Dani Alves inició de la peor manera 2023, luego de que fue ingresado a la cárcel en Barcelona, tras ser acusado de abuso sexual por una joven.

El brasileño está cerca de cumplir dos meses preso, tiempo en el que su carrera se ha desmoronado, poco a poco, así como su vida personal.

La situación del jugador luce cada vez más gris, pues todo pinta en su contra para pasar cerca de 12 años en la cárcel.

Al inicio, Alves cooperó con las autoridades y fue él quien se presentó a la fiscalía, para arrancar su proceso legal.

Sin embargo, sus declaraciones han cambiado con el paso de los días, lo que jugó en su contra, ya que al principio negó todo, pero las pruebas de ADN fueron contundentes.

Por tal motivo, Dani tomó la decisión de cambiar de abogados, quienes modificaron la estrategia y recomendaron al jugador aceptar su culpa.

Pero nada de eso ha servido para conseguir su liberación, por lo que ahora sólo le queda esperar la sentencia del juez, aunque todo pinta para que se quede tras las rejas.

Su esposa lo deja solo

La situación de Alves luce cada vez más difícil; incluso, ahora su pareja, Joana Sanz, hizo formal la separación del carioca, con una carta que estremeció las redes sociales.

En un principio, la esposa de Dani dijo que estaba con él a muerte, pero con el paso de los días, y la información que ha surgido, hizo que cambiara de opinión.

En sus redes sociales, Joana aceptó que ha sido un proceso difícil, motivo por el que decidió alejarse de Alves, al no tener claro si es inocente o culpable.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento.

“Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma”, relató Sanz.

Desde principios de febrero, Joana había eliminado todas las fotos que tenía con Alves en sus redes sociales, situación que abrió la puerta a la separación.