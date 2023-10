Pronostican fin de semana con probabilidades de lluvias

Fin de semana con ambiente calurosos y lluvia. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que existe probabilidad de lluvias por una influencia de Baja Presión cercana a la costa salvadoreña.

“#ElObservatorioInforma que, para este fin de semana, existe probabilidad de lluvias en puntos de las zonas oriental y central del territorio, por influencia de una Baja Presión cercana a nuestra costa”, informó el MARN.

En cuanto a el ambiente, el meteorólogo, Amides Figueroa, manifestó que las temperaturas máximas para este fin de se espera de 28 a 30° C en occidente, de 30 a 34° C en centro y de 34 a 36° C en oriente.