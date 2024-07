Grupos de Integración de Suchitoto conocieron espacios culturales

El Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) y la antigua Casa Presidencial de San Jacinto recibieron la visita del grupo Integrando Abuelos, de Suchitoto, y de estudiantes de bachillerato en Servicios Turísticos del Instituto Nacional Suchitoto (INSU), el 2 de julio.

La alegría se reflejaba en los rostros de los visitantes, en especial de las adultas mayores como doña Zoila de Figueroa, quien dijo que nunca en su vida había estado en la antigua Casa Presidencial, a pesar de que cuando se casó en 1967, su esposo trabajaba allí, por lo que se alegró de conocer y también de visitar el MUNA.

“Lo que más me gustó en el museo fue una olla, cuando la vimos dijimos que era una olla para chicha, no sabíamos que era como una caja para muertos, no sabíamos que allí enterraban a la gente, y es muy bonito saber esas cosas”, comentó la señora de Figueroa, luego de conocer la Sala de Entierros Prehispánicos del MUNA.

Los adultos mayores, provenientes de los barrios La Cruz, El Calvario, Santa Lucía, colonia Nuevo Suchitoto, y de los cantones San Juan y San José fueron beneficiados por la Dirección de Integración y la municipalidad para realizar la visita, al igual que los estudiantes.

“Nosotros estamos agradecidos por esta invitación, primero porque los chicos tienen la especialidad en Servicios Turísticos y deben aprender mucho sobre nuestro país. La visita ha sido de mucho beneficio porque ellos conocen de su cultura, de nuestras raíces y la historia del país”, manifestó la directora del INSU, Dinora Alvarenga.

En total, los dos espacios culturales atendieron a 74 personas en el marco del programa Mundo Arte y Entretenimiento que el Ministerio de Cultura desarrolla junto con la Dirección de Integración.