Fuerte San Francisco derrota a Metapán

Redacción: Dennis Leiva

Metapán peligra a perder el primer lugar de la LMF. Tras el desarrollo de la jornada 12, Isidro Metapán se vio superado 0-2 ante Fuerte de San Francisco siendo la segunda derrota para el conjunto calero.

El encuentro disputado en el estadio Jorge «Calero» Suárez, fue solo en ventaja para el equipo de Morazán ya que al 28’ Colorado Murray abrió el marcador, mientas que al 67’ Víctor Torres sentenció el partido con el 2-0.

Por otro lado, el Municipal Limeño venció a Alianza 1-0. El partido ejecutado en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, no tuvo goles en los primeros 90 minutos de juego, no fue hasta el 90+6’ que Bryan Landaverde anotó el único gol del encuentro.

Destacando, los partidos de CD Platense vs Firpo y Once Deportivo vs FAS han sido pospuestos ambos por las condiciones climatológicas que se presentaron.