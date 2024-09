Muy emocionado, Luis Suárez anuncia su retiro de la selección de Uruguay

Luis Suárez, leyenda de la selección de Uruguay, anunció el lunes que jugará su último partido con la Celeste el viernes ante Paraguay en Montevideo por el clasificatorio para el Mundial de Norteamérica-2026.

El ‘Pistolero’, de 37 años, considerado uno de los mejores atacantes del siglo XXI, se emocionó hasta las lágrimas al revelar en una conferencia televisada en horario central el fin de su carrera con el combinado charrúa, al que llegó hace más de 17 años.

«El viernes, me cuesta hasta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país», dijo con la voz entrecortada.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa se medirán con los guaraníes el 6 de septiembre a las 20H30 locales (23H30 GMT) en el Estadio Centenario, por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México dentro de dos años.

Vestido de camiseta blanca y chaqueta azul, Suárez se quebró varias veces al confirmar su retiro, que según dijo «venía analizando» desde hace un tiempo hasta concluir que «es el momento indicado».

«No fue fácil la decisión», aseguró, pero prometió que entrará a la cancha el viernes «con la misma ilusión» con que juega por la Celeste desde 2007.

Suárez ingresó a la selección de Uruguay en la era del DT Óscar Washington Tabárez (2006-2021) y se convirtió, junto a Diego Forlán y Edinson Cavani, en uno de los íconos de la generación dorada que devolvió a Uruguay a la élite del fútbol mundial.

«Yo estoy acá gracias obviamente al Maestro, que fue el artífice de todo», dijo Suárez sobre Tabárez, su mentor.

Con la Celeste, Suárez lleva disputados 142 partidos y marcó 69 goles, un récord en la historia de la selección bicampeona del mundo.

«Me puedo ir con la tranquilidad de que (…) di todo lo que tenía», señaló. «Puedo decir y tener el privilegio y el orgullo de ser el máximo goleador de la selección de este país».

– «Me mandé mis errores» –

Suárez debutó en la Celeste el 7 de febrero de 2007 en un amistoso contra Colombia de visitante en Cúcuta. Ocho meses después, en la primera jornada de las eliminatorias para Sudáfrica-2010, anotó en el Centenario su primer gol con Uruguay, que abrió el marcador en el triunfo 5-0 sobre Bolivia.

Desde entonces, Suárez jugó cuatro Mundiales, entre ellos el de Sudáfrica-2010 en el que Uruguay terminó en el cuarto puesto. Además, disputó cinco Copas América: ganó la de Argentina-2011 y terminó tercero en la reciente edición de Estados Unidos-2024.

«No cambio el título de la Copa América por nada del mundo», afirmó el lunes. «Fue el momento más lindo en mi carrera como jugador profesional».

Aplaudido por su destreza en el pase y su precisión para definir, el 9 de sonrisa ancha también es famoso por luchar con uñas y dientes por su selección, aún a costa de protagonizar escándalos.

En Sudáfrica-2010, bloqueó con la mano un balón que iba a las redes y le iba a dar el pase a semifinales a Ghana, por lo cual fue expulsado, pero los charrúas terminaron ganando en la tanda de penales.

En Brasil-2014, mordió en el hombro a Giorgio Chiellini. Impune, los celestes terminaron ganando 1-0 a Italia, aunque luego Suárez fue castigado con nueve partidos oficiales de suspensión y cuatro meses de inhabilitación de toda actividad relacionada con el fútbol.

«Me mandé mis errores», reconoció el lunes. «Pero siempre intenté levantarme, nunca bajé los brazos».

Nacido el 24 de enero de 1987 en Salto, a unos 500 km al noroeste de Montevideo, Suárez creció en una familia humilde y se trasladó de niño a la capital uruguaya donde inició su carrera en el Nacional de Montevideo.

Actual delantero del Inter Miami, de la MLS, Suárez está casado desde 2009 con la uruguaya Sofía Balbi, su novia desde la adolescencia y madre de sus tres hijos. A ella le agradeció primero que a nadie el lunes por ser «la que aguanta todo».

«Seguramente hoy me lleve otro rezongo porque lloré y me decía que no llorara, pero era imposible», dijo.