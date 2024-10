Psoriasis, la enfermedad incurable 

Redacción: Dennis Leiva

La Psoriasis, es catalogada como una enfermedad crónica a la cual no se le ha encontrado una cura, esta suele presentarse en indefinidamente en el cuerpo humano. Pese a que es incurable la Psoriasis no puede transmitirse.

Entre los síntomas que destacan esta enfermedad puede ser en sus presentaciones como lesiones o parches. Esta enfermedad puede manifestarse en la piel, cuero cabelludo, uñas y articulaciones aparte de inflamar la parte afectada.

En los tiempos modernos, por el entorno donde se vive, hoy en día es una enfermedad frecuente, aparte de las épocas en que las personas que padecen la enfermedad han pasado por diferentes situaciones difíciles, hace que estos sean detonantes para que la Psoriasis.

Debido a esto, la presidente de Asociación Psoriasis Nueva Vida El Salvador PSONUVES, Evelyn Roxana Azucena de Aguirre, brindó a El Metropolitano Digital una entrevista para conocer más de la enfermedad crónica y como llegar a enfrentarla si se padece de ella.

¿Qué es la enfermedad Psoriasis?

Es una enfermedad crónica inflamatoria sistémica y no transmisible que se manifiesta en la piel, cuero cabelludo, uñas y articulaciones, puede aparecer en cualquier etapa de la vida y es una enfermedad de la evolución. Aunque no existe cura, existen tratamientos muy efectivos para reducir la inflamación.

¿Qué tan frecuente es que se presente el Psoriasis?

Hoy en día la Psoriasis es una enfermedad muy frecuente debido a todo el entorno en el cual vivimos. Hemos tenido épocas de mucha violencia, épocas en que las personas han pasado por diferentes situaciones difíciles, lo que hace que estos sean detonantes para que la soriasis se presente.

En las personas y se desarrolle, esta puede tener un componente genético, por lo que también existen muchas personas con enfermedad, y aparte de eso, como lo mencionaba, la Psoriasis es una enfermedad que se manifiesta que tiene ciertos detonantes como lo son el estrés, es uno de los detonantes o los desencadenantes de la Psoriasis.

Aunque puede haber un componente genético, por eso es que, puede ser muy frecuente después de la pandemia se han visto muchísimos casos más debido al encierro que se sufrió al temor con el que se vivía a la falta de tratamiento y de medicamentos.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Entre los síntomas de la enfermedad son lesiones escamosas o parches que se definen en la piel, estos pueden ser rojos, escamosos y se siente como mucho calentamiento, o sea, de que la lesión se mantiene con temperatura muy alta, pica, raja, en muchas ocasiones, la principal característica es la descamación y la inflamación, ya que la Psoriasis es una enfermedad. Inflamatoria.

Engrosamiento, inflamación y resequedad de la piel con abundante y escamas gruesas y platinada, Ardor, dolor y picazón en las lesiones, uñas, engrosadas, picadas o acanaladas. Esos son también otros síntomas.

¿En que lugares del cuerpo ataca la Psoriasis?

La Psoriasis puede afectar cualquier parte del cuerpo, aunque es muy frecuente en las rodillas, codos, espalda, brazos, piernas y cuero cabelludo. También pueden aparecer, en las uñas, en la palma de la mano, en la planta de los pies, en los pliegues del antebrazo, las axilas, debajo de los senos y en la zona genital.

En El Salvador, ¿Cuántos pacientes existen con esa enfermedad?

Se estima de que esta enfermedad lo padece un 2% de la población mundial. No tenemos nosotros estadísticas en sí, pero se basa la cantidad de personas en esos estudios que han hecho a nivel mundial que son más de 125 millones de personas en El Mundo, aunque después de la pandemia se estima que esta cifra ha aumentado.

Debido a que es una enfermedad sin cura, ¿Cuál es la duración de la Psoriasis?

La Psoriasis no tiene un tiempo definido, esta va por brotes, puede ser que se aparezca durante meses y no se tiene el tratamiento adecuado, casi siempre la Psoriasis llega para quedarse y comienza la enfermedad, si no se tiene el tratamiento necesario, puede mantenerse siempre.

Por eso es una enfermedad crónica, porque aún no hay una cura y solamente hay mejorías, entonces depende de cada individuo, no se puede decir si le va a durar semanas, puede ser que un brote le pueda durar semanas, meses e incluso años, o también dependiendo de la persona, puede ser de que le aparezca nada más, alguna semana, que eso es muy poco probable porque es una enfermedad bastante difícil de controlar, de muy difícil manejo clínico.

¿La Psoriasis es transmisible? ¿Cuáles son los factores que desencadenan la enfermedad?

La Psoriasis es una enfermedad que no es transmisible y la puede originar infecciones por lo que la Psoriasis aparece con frecuencia, poco tiempo después, una faringitis por estreptococos u otra infección. Por lo cual, se puede decir que una de las causas de la Psoriasis son las causas inmunológicas y también otra de las causas principales de que aparezcan los brotes de psoriasis, es tener padres o tener hermanos que padezcan de Psoriasis, es decir, por genética.

También es de lo que pueden originar este los brotes o lo que puede causar el que hayan crisis de Psoriasis son los traumas físicos o químicos, por ejemplo, en los niños, las fricciones que pueden tener ellos, por ejemplo, en el cambio de pañales y por ejemplo, en los adolescentes, en los adultos pequeños traumatismos, tatuajes, quemaduras solares, sobre todo, lo más principal son las situaciones estresantes como muerte, por ejemplo, de un familiar, una ruptura matrimonial, entre otros.

Porque el estrés puede afectar el sistema inmunológico. Además, otros (factores) que puede tener riesgo para que hayan estado brotes es el fumar, el alcoholismo, el consumo de drogas ilícitas y también la obesidad se considera un factor agravante.

¿Cuáles son los riesgos de la enfermedad Psoriasis?

Entre los riesgos de la enfermedad Psoriasis o de las complicaciones es el infarto cardíaco y enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, problema de los huesos y articulaciones se convierte en artritis Psoriásica, sobrepeso u obesidad, enfermedades intestinales crónicas, colitis ulcerosas, enfermedades del hígado, enfermedades que se originan porque el cuerpo no puede transformar los alimentos adecuadamente, que son las enfermedades metabólicas y sobre todo, la parte emocional puede ser una gran complicación que se puede dar, la depresión que es producto de la afectación física y emocional.

¿Qué tratamientos tiene la enfermedad Psoriasis?

En cuanto a los tratamientos, hay una línea de atención o una guía clínica para poder tratar esta enfermedad.

Ese comienza por los tratamientos tópicos que son la cremas ungüentos, luego se va a los orales, si esto no resulta, se pasa a la cadena de fototerapia. Ahora que están los medicamentos innovadores o medicamento biológico, pero que todavía en el país hay muy poco acceso a ella.

En la parte de salud pública no hay tratamientos biológicos dentro del cuadro básico, en el Seguro Social sí los hay, pero no son para todas las personas, es muy limitada la cantidad de personas que tiene acceso a este tipo de tratamiento, con eso se logra tener una mejoría muy significativa y alcanzar una mejor calidad de vida.

¿Qué es la Asociación Psoriasis Nueva Vida El Salvador PSONUVES?

Asociación Psoriasis Nueva Vida El Salvador PSONUVES, somos una asociación sin fines de lucro, conformada por paciente para pacientes que luchan por mejorar la calidad de vida de las personas con Psoriasis, artritis Psoriásica y otras enfermedades de la piel, porque también se trabaja con algunas otras enfermedades de la piel.

Es una asociación que vela o tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con estas enfermedades, especialmente tiene el acceso a tratamientos y sobre todo evitar la discriminación, por eso se trabaja mucho en la educación y concientización a que la Psoriasis no es transmisible.

¿Qué trabajo realiza la Asociación PSONUVES?

Entre los servicios que nosotros prestamos están las reuniones mensuales con los miembros para darle a conocer todo lo relacionado con la enfermedad, últimos tratamientos, acompañado de diferentes especialistas, como puede ser un dermatólogo o psicólogo para afrontar la crisis.

Cuando, por ejemplo, una persona tiene estos brotes, muchas veces hay depresión, hay desanimo entonces eso es una parte, pues que ayuda el psicólogo. Además de eso, se tienen reuniones mensuales o bimensuales, también se participa en actividades de concientización y sensibilización, participando en las diferentes ferias de salud, brindando charlas a personal de instituciones en las escuelas y dando un acompañamiento sobre todo muy personalizado a la persona que la padece.

A la asociación llega muchísimas personas con diferentes enfermedades de la piel, por lo cual, entre los servicios prestados está la orientación a personas con Dermatitis atópica, con urticarias, liquen plano entre otras, son diferentes enfermedades a los cuales nosotros pues tratamos de dar una orientación y un acompañamiento.

¿Cuáles son las proyecciones de corto y largo plazo de la Asociación?

Entre los proyectos de a corto plazo, siempre están incluidos el acercamiento, pues con nuestras autoridades de salud. Tener ese una voz, la voz del paciente que se ha tomado en cuenta, el que nosotros podamos decir de nuestra propia voz, nuestras necesidades y el continuar fortaleciendo la relación con las autoridades de salud, como el Ministerio de Salud, como el Seguro Social.

Proyectos a largo plazo, tenemos varios, por falta de recursos y de apoyo, no se han podido realizar como lo es tener una casa donde las personas con Psoriasis u otras enfermedades de la piel que vienen del interior del país puedan tener una acogida, tener un lugar a donde llegar porque hay personas de los cantones que no pueden venir acá a pasar consulta en los diferentes lugares, por el acceso, por falta de conocimiento, que no tienen una orientación, no conocen San Salvador poderles dar ese acompañamiento, dar ciertos servicios personalizados.

Tener un centro Integral donde se le pueda ayudar a las personas, por ejemplo, hay personas que no se pueden ir a cortar el pelo a cualquier lugar porque lo rechazan, lo discriminan, se pensaba en futuro tener, digamos, esos servicios profesionales, tener un centro Integral grande, pero basados en la realidad que a través de este tiempo desde 2009, nosotros hemos venido trabajando.

Realmente el mayor proyecto es llegar a tener el medicamento que se necesita, la persona que lo necesita y que en nuestro país nadie se sin tener el acceso a un tratamiento.

Comparando con los últimos 5 años ¿la Psoriasis ha aumentado?

Si, en los últimos 5 años ha aumentado, por qué, nosotros en la atención personalizada que damos, nos escribe mucha más gente por Facebook, hay más llamadas, hay más acercamiento de las personas, entonces nosotros vemos de que sí ha crecido el número por la cantidad de personas que nosotros podemos atender y orientar y por las mismas situaciones que yo mencionaba que después de la pandemia nosotros nos hemos dado cuenta que hay más personas padeciendo la enfermedad, por el estrés que se vivió durante ese periodo de la pandemia.

¿Qué edad es más frecuente que se presente la enfermedad?

Según nuestra experiencia, nos damos cuenta de que la Psoriasis se ve mucho en la persona adulta mayor, pero también se ve bastante en el adolescente.

¿Quién es más probable de portar la enfermedad, Hombres o Mujeres?

Es más frecuente en mujeres que en hombres, eso nos damos cuenta, según estadísticas que nosotros llevamos por medio de encuestas.