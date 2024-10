Informan muerte del comediante “Flako Frank”

Redacción: Dennis Leiva

Tras una publicación mediante la plataforma Facebook. «Shaqui La Tequilera» informó el deceso de su pareja, el comediante salvadoreño Eliseo Villalta, conocido popularmente como el Flako Frank.

Flako Frank era un comediante que se presentaba principalmente en restaurantes y bares, quien anteriormente habría hecho algunas publicaciones en redes sociales sobre su estado de salud.

“Tengo los dedos de los pies dormidos Tengo un cansancio no como solo durmiendo paso tengo hemorroides q me recomiendan q no sea el cajón no jodan jajajajj”, fue la última publicación del comediante en Facebook, el 19 de octubre.

https://www.facebook.com/share/p/FaH2z7Fb6u2adJ2D/

Por su parte, su pareja dio a conocer la noticia al publicar:

“Me dejaste sola, No sabes el enorme dolor que tengo en mi alma, Dios quiso llevarte para que hicieras reír a sus ángeles», dijo Shaqui La Tequilera como últimas palabras para su pareja, el Flako Frank.