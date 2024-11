Exentos del pago del Impuesto sobre la Renta estará en Aguinaldos hasta $1,500

Con el objetivo de beneficiar a los salvadoreños en las épocas de navidad y fin de año, la Asamblea Legislativa, con 59 votos a favor aprobaron las disposiciones transitorias para exonerar del pago del Impuesto sobre la Renta los aguinaldos por hasta $1,500.

“El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa beneficiando a los salvadoreños para que en esta época de navidad y fin de año puedan disponer de más fondos para cubrir gastos propios de la temporada”, reza el comunicado.

Esto quiere decir que no se realizará ningún tipo de retención sobre el aguinaldo. Cuando el empleado realice su declaración de Renta el próximo año deberá incluirlo en la casilla de Rentas no Gravadas para que no compute el ISR al final del período.