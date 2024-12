Silvia Bruni protagoniza episodio de She Is My Boss 

Con el objetivo de presentar la tercera temporada a lo grande, She is my Boss llegó a Centroamérica para narrar las historias de mujeres poderosas que impactan la región, lanzando el episodio especial protagonizado por Silvia Bruni.

Este capítulo resalta su trayectoria como Vicepresidenta de Riesgos y la primera mujer en integrar el Comité Ejecutivo de Bancoagrícola, destacando su papel como pionera y promotora del empoderamiento femenino.

“Es un honor ser parte de este proyecto que refleja la fuerza de las mujeres en espacios donde antes no teníamos lugar. Mi historia es un recordatorio de que con valentía y determinación podemos transformar nuestras comunidades”, expresó Silvia Bruni durante el lanzamiento.

Silvia Bruni ingresó al banco en 1997 como Jefe de Análisis Financiero y desde entonces no dejó de crecer, ocupando cargos como Gerente de Créditos. Fue la primera mujer en ser parte del Comité Ejecutivo como la Vicepresidenta de Riesgos, cargo que sostiene aún.

También se ha desempeñado como Senior Assistant del Coordinador Regional de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS)/Centroamérica; asistente al Director Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AMCHAM); asistente a la Gerencia de Recursos Humanos de KPMG, Peat Marcwick. Más allá de su trayectoria profesional, Silvia, con su autenticidad y valentía, comparte una historia que está llena de inspiración.

“He sido muy afortunada de pertenecer a una empresa que promueve la diversidad, la equidad y la igualdad. Como mujer y como líder de Bancoagrícola, me llena de mucha alegría que existan espacios como She is my Boss, que nos acercan a historias de mujeres llenas de dinamismo, fortaleza y autenticidad, pues ofrecemos una perspectiva diferente que puede ser muy valiosa. Es un honor para mí ser parte de este grupo de mujeres, y que podamos inspirar a más niñas y mujeres a que todas podemos soñar en grande; que con determinación, valentía y fe se consiguen grandes cosas”, comentó Silvia Bruni.