Alejandro Fernández presenta tributo a su padre: «Un millón de primaveras» 

El ícono de la música regional mexicana, Alejandro Fernández, presenta su tercer sencillo “Un Millón De Primaveras (En Vivo Desde La Plaza De Toros)”, parte de su esperado álbum ‘De Rey a Rey’, un emotivo tributo a la inigualable trayectoria de su padre, Don Vicente Fernández, quien dejó una huella imborrable en la música ranchera.

‘De Rey a Rey’, disponible para pre-order el 24 de abril a las 8:00 PM EST, es una profunda declaración de amor y respeto de El Potrillo hacia su padre, su tierra y el legado musical que los une. Grabada en vivo desde la majestuosa Plaza de Toros “La México”, esta emotiva versión de “Un Millón de Primaveras” se suma a los éxitos recientes del artista, como “A Mi Manera” y “No Me Sé Rajar”. Este último no solo conquistó el #1 en la radio mexicana durante cuatro semanas consecutivas, sino que también lideró la lista Regional Mexicana de Billboard, el género de más rápido crecimiento en el mundo, rompiendo récords con once sencillos #1, la mayor cantidad lograda por un solista en esta década.

Alejandro es el primer artista en alcanzar álbumes #1 en cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010, 2020), consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la música en español. Su impacto en la era digital es innegable: acumula 900 millones de reproducciones anuales en Spotify, forma parte del exclusivo Billionaires Program de Pandora y suma más de 8 mil millones de vistas en YouTube. Estos hitos no solo reflejan su popularidad duradera, sino también su capacidad para evolucionar con la industria y mantener una conexión profunda con audiencias de todo el mundo.

Ganador de cuatro Latin GRAMMYs, incluyendo Mejor Álbum Ranchero/Mariachi en 2024 por Te Llevo en la Sangre, su decimoséptimo álbum de estudio, Alejandro Fernández ha dejado una huella imborrable en la música latina. Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, forma parte del Salón de la Fama de Billboard y ha sido reconocido con el Icon Award de los Latin AMAs, entre muchos otros reconocimientos. La semana pasada, recibió el Premio a la Excelencia en los Premios Soberano de República Dominicana, en honor a su incansable trayectoria y contribución a la música.

Fernández tiene una larga trayectoria de ayuda a través de su música y conciertos. En 2020, dedicó su Latin GRAMMY a las víctimas de los huracanes en el sur de México y donó $1,000,000 MXN a la Cruz Roja Mexicana. En 2023, se unió a Teletón México para apoyar a los damnificados tras el catastrófico huracán Otis en Acapulco. Ese mismo año, el Congreso de los EE.UU. lo reconoció por sus cuatro décadas de contribuciones a la música mexicana y la cultura latina, así como por su labor humanitaria y el impacto que ha tenido más allá de la música.

Alejandro ha estado de gira por más de 30 años, y sus fans han podido disfrutar de sus conciertos en vivo en 18 países de Norteamérica, Sudamérica y Europa. En 2003, inició la tradición anual de Fiestas Patrias en Las Vegas y actualmente es el solista con más ventas en la historia de la ciudad, con 22 años consecutivos de presentaciones. En su país natal, México, rompió el récord en la famosa Plaza de Toros «La México», siendo el primer y único artista en agotar las entradas de cuatro conciertos con más de 160,000 asistentes en total. Además, ha sido invitado en cuatro ocasiones (2001, 2006, 2015 y 2023) al prestigioso Festival de Viña del Mar, el evento latino más grande del mundo. Actualmente, se encuentra en plena gira por Estados Unidos y México con su aclamada gira “De Rey a Rey”.