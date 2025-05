Bukele paga a los dueños de las unidades del transporte público 

Redacción: D. Leiva

El Presidente de la República, Nayib Bukele, informó que los dueños de las unidades del transporte público han recibido el cual comprende a más de $12 millones de dólares.

“Este pago corresponde al 100% de la ocupación (en toda hora) de todas las unidades de transporte público en nuestro país, durante los siete días de transporte gratuito. Es decir, hemos pagado por hoy, por mañana, por pasado mañana y por cada día hasta el domingo”, dijo el mandatario.

Bukele detalló que no existe ninguna justificación para no brindar un servicio eficiente y digno a la población. Tampoco hay excusas válidas para no pagar el salario correspondiente a los más de 12,000 motoristas del sistema de transporte.

“Así que esperamos que mañana circulen TODAS las unidades, que se detengan en TODAS las paradas, que atiendan a TODAS las personas y que completen sus recorridos de manera ÍNTEGRA. No existe ninguna excusa para no hacerlo”, dijo Bukele.