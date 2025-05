Conoce los atuendos extravagantes de la Met Gala 2025 

Las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York este 5 de mayo se llenó de colores tras el desfile de las celebridades con atuendos extravagantes para hacer honor a la gala más importante del mundo de la moda.

Este año, la gala celebró la sastrería, la moda afroamericana y el dandismo. Se inspiró en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity («Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilismo de la identidad de la diáspora negra»), de la profesora Monica L. Miller.

Entre las celebridades asistentes estuvieron Bad Bunny, Madonna, Kim Kardashian, Shakira, Nicole Kidman, Dua Lipa y Simone Biles. Fue una gala en la que predominaron los sombreros de ala ancha, el blanco y el negro, las rayas verticales y los blazers.

Los coanfitriones de la noche fueron, por primera vez, cuatro hombres negros: el rapero A$AP Rocky, el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo y el cantante y diseñador Pharrell Williams.

Acá algunos atuendos que desfilaron en el Museo Metropolitano de Nueva York:

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES