Yamil Bukele: “Todos nos jugamos la clasificación y la continuidad en esta eliminatoria”  

El Presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, mencionó durante una conferencia de prensa, que los salvadoreños deben apoyar a la nueva Selecta entrenada por Hernán “Bolillo” González ya que se juegan la clasificación contra Surinam.

«Todos nos jugamos la clasificación y la continuidad en esta eliminatoria el 10 de junio y quiero hacerle la invitación que todos vengan al estadio como lo sabemos hacer, que todos gritemos y nos hagamos respetar en cancha», indicó el titular.

Por su parte, el Director Técnico, Hernán Gómez explicó que se imagina el estadio lleno, con un objetivo claro, apoyar a La Selecta con mente positiva y alegría.

“Yo no me imagino que el estadio no esté lleno el 10 de junio y ustedes son para nosotros una mano derecha que nos van a ayudar a que la gente llene el estadio y venga con una mente positiva y de alegría, porque las tribunas y el estadio lleno es el jugador número 12″, dijo.