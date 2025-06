Johnny Depp tiene el ‘síndrome del nido vacío’

Redacción: BangShowbiz

El actor de 62 años -que tiene a Lily-Rose, de 25 años, y a Jack, de 22, con su ex pareja Vanessa Paradis- extraña los días en que sus hijos aún eran lo suficientemente pequeños como para llamarle «papá» y está sorprendido de lo rápido que han crecido.

Según declaró al periódico Sunday Times: «Los años se nos escapan, ¿verdad? Tengo el síndrome del nido vacío».

A la pregunta de si echa de menos tener a sus hijos cerca, respondió: «Hombre, ¿mis hijos creciendo en el sur de Francia en su juventud? Yo era papá. No sabes cuánto me gustaba ser papá. Entonces, de repente, papá salió por la ventana. Yo era papá. Pero papá era increíble y me estoy haciendo lo suficientemente mayor como para que papá pueda volver. Algún hijo de puta va a tener que llamarme papá».

El protagonista de Piratas del Caribe vive actualmente en Londres, pero admite que el único lugar en el que se ha sentido realmente como en casa ha sido Francia.

Dijo: «Bueno, no paso mucho tiempo en Estados Unidos. Así que está el garito en las Bahamas o aquí. Pero mi hogar. La primera vez que sentí que tenía un hogar fue en el sur de Francia, donde Vanessa y yo criamos a los niños. Ése es el único sitio en el que me he sentido como en casa».

Aunque Lily-Rose es una actriz de éxito por derecho propio, Johnny nunca habría querido que siguiera sus pasos.

A la pregunta de qué consejo le dio, respondió: «A veces los niños me dicen: ‘Quiero ser actor, ¿qué consejo puedes darme?’. Y yo les digo: ‘¡No lo seas! Sé lo que les espera. A mí me echaron por ese camino y el único consejo que puedo dar es: ‘No permitas que nadie te convierta en algo que no eres’. Querrán que seas un chico de póster y es tentador: mucho dinero. ¿Y si esa es la dirección que quieres? Adelante. Pero no dejes que nadie elija por ti».

El actor de Black Mass nunca se ha sentido cómodo con la fama y rara vez sale con sus amigos porque no quiere atraer hacia ellos una atención no deseada.

Dijo: «Bueno, a día de hoy salgo muy poco. Si mis amigos me invitan a comer comida mexicana, les digo: ‘Hombre, eres muy amable, pero te voy a arruinar la noche’. Mi presencia llamará la atención y, Jesús, he tenido casi 40 años de fama pero todavía no me he acostumbrado. Y me alegro de no estarlo».Redacci