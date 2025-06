Kate, Princesa de Gales, renunció ‘en el último momento’ a asistir al Royal Ascot

Redacción: BangShowbiz

Se esperaba que la Princesa de 43 años se uniera a su marido, el Príncipe William, al Rey Carlos y a la Reina Camilla en la tradicional procesión de carruajes en el hipódromo.

Sin embargo, se cree que ha cancelado el compromiso, ya que trata de «encontrar el equilibrio adecuado» en medio de su regreso gradual a los deberes reales, después de su batalla contra el cáncer.

El corresponsal real Chris Ship compartió a X: «El Príncipe William estará hoy en @Ascot como se esperaba, pero la Princesa de Gales ha decidido, en el último minuto, no asistir hoy. Ascot la había nombrado previamente en el segundo carruaje. Se entiende que ella ha decidido encontrar el equilibrio adecuado a medida que regresa a los compromisos públicos».

Kate asistió el sábado (14.06.25) al acto Trooping the Colour en el Horse Guards Parade de Londres.

La princesa se sometió a una cirugía abdominal en enero de 2024 y más tarde reveló que estaba recibiendo quimioterapia preventiva, antes de confirmar en enero de este año que estaba en remisión.

Kate -que tiene al príncipe George, de 11 años, la princesa Charlotte, de 10, y el príncipe Louis, de siete, con el futuro rey- reveló que estaba libre de cáncer mientras rendía homenaje al personal del Hospital Royal Marsden en el oeste de Londres, donde recibió tratamiento.

Y así lo escribió en sus redes sociales y en las de William: «Quería aprovechar la oportunidad para dar las gracias al Royal Marsden por cuidarme tan bien durante el año pasado. Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han caminado en silencio junto a William y a mí mientras navegábamos por todo. No podríamos haber pedido más. La atención y los consejos que hemos recibido durante todo el tiempo que he sido paciente han sido excepcionales. En mi nuevo papel como copatrocinadora de The Royal Marsden, espero que apoyando la investigación innovadora y la excelencia clínica, así como promoviendo el bienestar de los pacientes y sus familias, podamos salvar muchas más vidas y transformar la experiencia de todas las personas afectadas por el cáncer. Es un alivio estar ahora en remisión y sigo centrado en la recuperación. Como sabrá cualquiera que haya sufrido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, deseo que llegue un año lleno de satisfacciones. Hay mucho que esperar. Gracias a todos por su continuo apoyo».

La princesa hizo público su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024, y elogió a su marido por su apoyo.

Dijo entonces: «Me ha llevado tiempo recuperarme de una operación importante para empezar mi tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme, en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que me han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos».