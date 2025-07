Bukele desmiente a México y exige disculpa: “La avioneta interceptada nunca pasó por El Salvador”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmintió categóricamente este miércoles las declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien aseguró que la avioneta cargada con droga e interceptada en Tecomán, Colima, procedía de territorio salvadoreño.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, afirmó Bukele en un extenso comunicado, donde además exigió una rectificación inmediata al gobierno mexicano por lo que calificó como una falsa acusación.

Según el mandatario, el 3 de julio a la 1:00 p.m., fue Costa Rica quien detectó una “traza sospechosa” al noroeste de su espacio aéreo y activó la alerta regional mediante APAN, la red centroamericana de seguridad aérea. La aeronave en cuestión sobrevoló el Pacífico, sin acercarse a los espacios aéreos de El Salvador o Nicaragua, lo que fue confirmado por radares costarricenses y por el Comando Sur de Estados Unidos (JIATFS Key West).

“Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo en nuestro espacio”, subrayó Bukele. “La ruta está clara en los registros: pasó muy al sur del país, sin ninguna proximidad territorial”.

El presidente salvadoreño también reveló que los tres tripulantes capturados en México son todos ciudadanos mexicanos: Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto, de Sinaloa), José Adán Jalavera Ceballos (copiloto, de Chihuahua) y Felipe Villa Gutiérrez (de Michoacán). “Un dato que ningún medio ni fuente oficial mexicana ha publicado”, apuntó.

Como medida diplomática, El Salvador llamará a su embajadora en México a consulta en protesta por lo ocurrido.