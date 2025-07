‘Jurassic World Rebirth’ arrasa en la taquilla

Los dinosaurios siguen más vivos que nunca en la taquilla. “Jurassic World Rebirth”, de Universal, se impuso con fuerza durante el fin de semana del 4 de julio y recaudó US$ 147 millones en cinco días en Estados Unidos, superando ampliamente a sus competidores.

La cuarta entrega de la saga “Jurassic World” superó con creces las estimaciones iniciales, que proyectaban cerca de US$ 80 millones para tres días y US$ 135 millones para cinco. El filme casi iguala el desempeño de su predecesora de 2022, “Jurassic World Dominion”, que recaudó US$ 145 millones en sus primeros tres días y luego superó los US$ 1.000 millones a nivel mundial.

“Jurassic World Rebirth” representa una nueva victoria para Hollywood, que ha logrado recuperarse con fuerza tras un lento inicio de 2025. Según datos de Comscore, la taquilla acumula un aumento de más del 14 % en lo que va del año en comparación con 2024. El repunte es aún mayor en la temporada de verano —que Comscore comienza a medir desde el primer viernes de mayo— con un alza del 15 %.

Esta es la séptima película de la franquicia que comenzó en 1993 con “Jurassic Park”, dirigida por Steven Spielberg. Aquella cinta original recaudó US$ 924 millones en el mundo, una cifra que supera los US$ 2.000 millones ajustada por inflación.