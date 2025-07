¡Todo o nada! El Salvador ya tiene fecha de sus partidos eliminatorios en la ronda final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial

Miami, FL (lunes, 21 de julio de 2025) – Concacaf ha anunciado hoy el calendario de partidos para la Ronda Final de la Clasificación de la región para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los partidos se disputarán durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

La Ronda Final contará con 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro. Cada grupo jugará en un formato de casa y visita, jugando un total de seis partidos cada equipo (tres en casa y tres de visita), en las tres fechas FIFA.

El sorteo oficial de la Ronda Final tuvo lugar en Miami, FL, el jueves 12 de junio de 2025. Los 12 equipos clasificados fueron divididos en tres grupos de cuatro de la siguiente manera:

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas

Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Al concluir la Ronda Final (36 partidos en total), el primer lugar de cada grupo se clasificará directamente a la Copa Mundial de la FIFA del próximo verano, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos, coanfitriones del torneo.

Además, los dos mejores segundos lugares avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, donde competirán por dos plazas adicionales para la Copa Mundial. El Play-Off Intercontinental de la FIFA está programado para marzo de 2026.

Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en una Copa Mundial Masculina de la FIFA.

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 para las Asociaciones Miembro de Concacaf comenzó en marzo de 2024 y consta de tres rondas. La Primera Ronda contó con la participación de las cuatro selecciones peor clasificadas, que compitieron por dos lugares disponibles en la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda incluyó a los dos ganadores de la Primera Ronda junto con las 28 Asociaciones Miembro de Concacaf que también son miembros de la FIFA, excluyendo a los tres anfitriones de la Copa Mundial.

El calendario de partidos y los horarios de inicio de la Ronda Final están disponibles aquí y más adelante.

Para octubre y noviembre, los partidos se llevarán a cabo en las fechas que se indican a continuación, y los horarios de inicio y los estadios se anunciarán en una fecha posterior. Además, todos los partidos del 18 de noviembre comenzarán simultáneamente.

*El equipo local aparece en primer lugar y en hora del Este (hora local).

Jueves 4 de septiembre de 2025

19:30 (20:30) Surinam vs Panamá – Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, Paramaribo, SUR

22:00 (20:00) Guatemala vs El Salvador – Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Viernes 5 de septiembre de 2025

18:00 (19:00) Bermudas vs Jamaica – Centro Nacional de Deportes de Bermudas, Devonshire, BER

20:00 (20:00) Trinidad y Tobago vs Curazao – Estadio Hasely Crawford, Puerto España, TRI

20:00 (20:00) Haití vs Honduras – Estadio Ergilio Hato, Willemstad, CUW

22:00 (20:00) Nicaragua vs Costa Rica – Estadio Nacional, Managua, NCA

Lunes 8 de septiembre de 2025

20:30 (18:30) El Salvador vs Surinam – Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

21:30 (20:30) Panamá vs Guatemala – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

Martes 9 de septiembre de 2025

20:00 (19:00) Jamaica vs Trinidad y Tobago – Estadio Nacional, Kingston, JAM

20:00 (20:00) Curazao vs Bermuda – Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

22:00 (20:00) Costa Rica vs Haití – Estadio Nacional, San José, CRC

22:00 (20:00) Honduras vs Nicaragua – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

*Los horarios de inicio y los estadios para los partidos de octubre y noviembre se anunciarán en una fecha posterior

Jueves 9 de octubre de 2025

Honduras vs Costa Rica

Nicaragua vs Haití

Viernes 10 de octubre de 2025

El Salvador vs Panamá

Surinam vs Guatemala

Curazao vs Jamaica

Bermudas vs Trinidad y Tobago

Lunes 13 de octubre de 2025

Costa Rica vs Nicaragua

Honduras vs Haití

Martes 14 de octubre de 2025

Panamá vs Surinam

El Salvador vs Guatemala

Jamaica vs Bermudas

Curazao vs Trinidad y Tobago

Jueves 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs Panamá

Surinam vs El Salvador

Trinidad y Tobago vs Jamaica

Bermudas vs Curazao

Haití vs Costa Rica

Nicaragua vs Honduras

Martes 18 de noviembre de 2025

Panamá vs El Salvador

Guatemala vs Surinam

Jamaica vs Curazao

Trinidad y Tobago vs Bermudas

Costa Rica vs Honduras

Haití vs Nicaragua