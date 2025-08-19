Aduanas destruye más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados 

Con el objetivo de evitar el contrabando en el territorio salvadoreño, funcionarios de gobierno realizaron la destrucción de más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados.

En esta acción participaron el Ministro de Hacienda, Jerson Posada y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto al Director General de Aduanas, Benjamín Mayorga y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata,

La destrución se llevo a cabo en la planta Geocycle, ubicada en el distrito de Metapán, Santa Ana; son 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas valoradas en $2.1 millones, que incluye impuestos dejados de pagar, almacenaje y multas

“No solo estamos destruyendo más de 7.6 millones de cigarrillos ilegales. Estamos enviando un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”, dijo el Ministro Posada.

“El comercio ilícito de cigarros tiene consecuencias serias: expone a los consumidores a productos sin control, daña a la sociedad, a los fabricantes, a los comercios legítimos, desestabiliza los mercados y permite la competencia desleal contra la industria legalmente establecida”, agregó el Titular de Hacienda.