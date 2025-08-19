Comuna capitalina realizará limpieza en río Urbina con el fin de evitar inundaciones

El municipio de San Salvador Centro, realizarán esta tarde una limpieza por tercera vez al río Urbina, el cual acumula basura en cada lluvia, generando desborde en su caudal, y a la vez provocando afectaciones en los residentes de los alrededores.

Esta iniciativa surge como respuesta inmediata de la comuna capitalina, con el fin de prevenir inundaciones como las del pasado viernes.

«Nuestros equipos son héroes que buscan mantener limpia la ciudad para todos. Cuidemos su esfuerzo», dijo el alcalde Mario Duran, en una conferencia de prensa.