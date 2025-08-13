Capturan a hombre que presuntamente robo de pertenencias en Sonsonate  

La Fiscalía General de la República informó sobre la captura de un hombre identificado como: Rolando Alexander Cortez Rivas, quien supuestamente robo pertenencias a una persona en Sonsonate.

“Luego de la denuncia que circuló en redes sociales, la FGR ordenó la captura de Rolando Alexander Cortez Rivas, acusado de robar las pertenencias a una persona que se encontraba esperando el transporte público”, dijo la Fiscalía.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la FGR, luego de robarle su cartera con aproximadamente $700 dólares, el acusado huyó del lugar.

“Este hecho ocurrió el pasado mes de julio en Izalco, Sonsonate. Cortez Rivas será llevado ante los tribunales correspondientes en los próximos días”, manifestó la FGR en redes sociales.