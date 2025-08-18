Detienen a hombre que conducía con 263° de alcohol 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura de un hombre identificado como: Enoc Esaú Ayala Gutiérrez, de 43 años, debido a que presuntamente conducía bajo efectos del alcohol.

El detenido de acuerdo con las declaraciones de la PNC, fue responsable de ocasionar un accidente de tránsito en el km 8 de la carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, San Salvador.

“En el incidente, una mujer fue atropellada y trasladada a un hospital con lesiones. La prueba de alcotest dio positiva con 263°”, mencionó la PNC en redes sociales.

“Será remitido por lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor”, agregó la PNC