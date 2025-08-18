Ivonne Nóchez agencia medalla de plata en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 

La atleta salvadoreña de patinaje, Ivonne Nóchez volvió a poner en alto el nombre de El Salvador tras conseguir la presea de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La atleta logró llevarse la medalla de plata en los 200 metros meta contra meta femenino del patinaje de velocidad

La medalla de oro fue para la siete veces campeona mundial, Kollin Castro (Colombia), con 18.776 segundos y nuevo récord de la justa continental juvenil, y el bronce para Walmary Torres (Venezuela ) con 19.339.