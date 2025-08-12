Presidente Bukele inauguró dos puentes en San Antonio y Carolina para conectar comunidades de San Miguel y Morazán

El presidente Nayib Bukele inauguró este martes los puentes en los distritos de San Antonio y Carolina, ubicados entre los departamentos de San Miguel y Morazán, como parte de un plan integral para desarrollar la zona norte del oriente del país.

El puente San Antonio, de 157 metros de longitud y construido con tecnología avanzada y materiales resistentes, tuvo una inversión de $11.8 millones. La obra conecta los distritos de Carolina, San Luis de la Reina y Torola, facilitando el acceso a centros educativos y mejorando el transporte de insumos agrícolas, ganaderos y productos comerciales.

Por su diseño y ubicación, el puente también servirá como atractivo turístico y logístico para la región. La inauguración de estas infraestructuras marca, según el Gobierno, un paso decisivo para llevar desarrollo y conectividad a las comunidades orientales del país.

El puente en Carolina, con una longitud de 179 metros y una inversión de $12.6 millones, presenta un diseño innovador que incluye espacios pensados para potenciar el transporte y fomentar el turismo en la zona oriental, contribuyendo así al desarrollo económico y la conectividad de las comunidades vecinas.

“Primero fuimos a San Antonio a inaugurar el puente de San Antonio, siempre sobre el río Torola. Y luego vinimos acá… aquí estamos ya inaugurando el puente, siempre en el río Torola, pero el puente de Carolina…Hace un par de años ya pusimos la primera piedra. Y en ese tiempo esto era un render, era un dibujo en una pantalla y el sueño de que se haría realidad. Y la promesa de que se haría realidad. Y así fue. Este día estamos inaugurando esta obra” dijo el presidente Nayib Bukele durante la inauguración de las obras.

Agregó que “No vean este puente como la finalización de un proyecto, sí es la finalización de una obra, pero no lo vean como la finalización de nuestro trabajo acá, sino como el inicio de nuestro trabajo aquí para sacar adelante a San Antonio y sus familias y de la misma manera a Carolina y a sus familias y a toda la zona norte de San Miguel y Morazán”