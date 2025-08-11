Rels B llega a El Salvador con su tour «A New Star World 2025»

Rels B, uno de los artistas españoles que más está sonando en todo el mundo llega a El Salvador este 15 de agosto en el Complejo Estadio Cuscatlán. El cantante viene a recordar que hay amores, dolores y veranos que merecen ser recordados.

El artífice de los temas; a mi, lo que hay por aquí, te regalo, entre otras, es un cantante emergente nacido en Mallorca, España y quien goza de un gran éxito dentro y fuera de las fronteras.

Los salvadoreños vivirán el «A New Star World Tour 2025», con gran entusiasmo coreando los mejores temas del artista.

Los boletos estarán a la venta en @todoticket y @funcapital.latam. Los precios serán: Ultra Platinum $135, Platinum $75 y Express Package $40 mas precio entrada. Cupo limitado.