Yamil Bukele anuncia su candidatura a la presidencia de la FESFUT

El Presidente Ad honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, anunció que se postulará como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

El anuncio lo hizo luego de convivir por meses al interior de la estructura del Fútbol Nacional, y de la oportunidad que se le dio en dicha entidad y lo que representa para la población amante del fútbol.

«Hemos sido parte del proceso representado en cada instancia. Durante todo este tiempo he escuchado a sectores como aficionado, periodistas, empresarios, miembros votantes del fútbol, entrenadores, jugadores, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras», manifestó Yamil Bukele.

De ser electo Presidente de la FESFUT, se compromete en dar lo mejor de si y hacer un trabajo transparente y con metas claras, ya que requiere un compromiso serio y sobretodo paciencia, aseguró.

El funcionario, detalló que se someterá a los estatutos de la FESFUT y a la respectiva reglamentación internacional, cumpliendo lo estipulado y haciendo cumplir lo que ahí se expresa.

«Pierde quien no lo intenta y de nuestra parte haremos todo lo necesario para lograr los objetivos que como salvadoreños deseamos», acotó.