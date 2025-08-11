Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su casamiento

LA NACION

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán matrimonio, según anunció la modelo a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, la argentina subió una foto de un gran anillo de diamantes con el mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Así, tras más de nueve años juntos, la pareja decidió dar un nuevo paso en su relación.

Su historia comenzó a finales de 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como asistente de ventas. Tal como contó la influencer en una entrevista en 2020, fue un flechazo inmediato que se afianzó después de coincidir en un evento de moda. En enero de 2017 hicieron pública la relación al asistir juntos a la gala de los FIFA The Best Awards, donde Cristiano fue distinguido como mejor jugador del año tras una temporada de éxitos en el Real Madrid.

Desde ese momento, la pareja fue creciendo con los años y se conformaron en una numerosa familia. Comparten la crianza de los cinco hijos del crack portugués, dos de los cuales son fruto de su vínculo: Cristiano Ronaldo Jr. (2010), de una madre cuya identidad no se reveló; los mellizos Eva y Mateo (2017), nacidos a través de un vientre de alquiler, y Alana Martina (nacida en 2017) y Bella Esmeralda (nacida en 2022). Es importante mencionar que en 2022, Georgina y Cristiano esperaban mellizos, pero lamentablemente, el niño falleció durante el parto.

Actualmente, residen en Arabia Saudita, donde el futbolista percibe unos 200 millones de dólares de salario por año como una de las figuras del equipo Al-Nassr. Desde que comenzaron su relación, Georgina fue un apoyo constante para Cristiano, que en los últimos años cambió muy seguido de club. Tras su paso por el Real Madrid (que culminó en 2018), la pareja vivió su aventura italiana cuando el delantero fichó por la Juventus.

Durante los años en Italia, Georgina estuvo a su lado mientras construían su familia, apareciendo en medios y redes sociales con sus hijos, compartiendo momentos de la transición y adaptación a una nueva cultura futbolística. Allí estuvieron hasta 2021 y volvieron a hacer las valijas para mudarse a Inglaterra, donde Ronaldo se reencontró con su viejo amor: el Manchester United. Sin embargo, esa experiencia no resultó y pasada una temporada decidieron emprender el desafío del Al-Nassr, en un destino exótico como Arabia Saudita. En redes sociales, la pareja suele mostrar los lujos y la extravagancia de ese país árabe.

Georgina no solo acompañó a Cristiano en lo personal, sino también en su vida pública, adaptándose a un mundo de exposición mediática. Su vínculo con Cristiano Jr. se consolidó como uno de los pilares de la familia, mientras que con la madre del futbolista, Dolores Aveiro, transitó etapas de cercanía y distanciamiento. Ahora, el anuncio de su compromiso simboliza una relación que superó cambios, desafíos y etapas en común, y que se encamina hacia una unión formal. Ya se espera una fiesta de casamiento repleta de ostentación que quedará en la historia.