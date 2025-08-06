San Lorenzo registra más de 600 sismos en una semana, 138 fueron sentidos por la población

Un enjambre sísmico mantiene en alerta a los habitantes del distrito de San Lorenzo y sus alrededores. Según datos oficiales, entre las 3:21 de la tarde del pasado 29 de julio y las 4:00 p.m. de este 06 de agosto, se han registrado 696 sismos en la zona.

De este total, al menos 138 movimientos telúricos han sido sentidos por la población, generando preocupación entre los residentes, quienes reportan constantes temblores a lo largo del día y la noche.

Las autoridades de Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) han intensificado el monitoreo en la región.