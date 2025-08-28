«Tin» Ruiz se retira de la Selecta de Playa 

Agustín el “Tin” Ruíz uno de los jugadores legendarios de futbol playa salvadoreño anunció su retiro de La Selecta playera tras 20 años de trayectoria con el cuadro cuscatleco.

«Agradezco a la FESFUT, al INDES por todo el apoyo que me dio. Yo llego hasta acá, solo queda enseñarle a las nuevas generaciones que sigan por el buen camino en el deporte para que puedan representar al país. Es una decisión que tomé, son 20 años de estar en la selección, hay que darle espacio a los jovenes que vienen», dijo el pivote salvadoreño.

Por otro lado el Tin indicó que stá trabajando en escuelas de fútbol playa con niños y jóvenes, donde aportará con su experiencia para encontrar a nuevos talentos.

«Agradezco especialmente al profesor Rudis González por la confianza que me dio, y desearles suerte en las competencias que se vengan. Todos esos logros quedan en la mente y el corazón de uno», concluyó.