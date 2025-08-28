Walmart de México y Centroamérica pusieron la primera piedra del nuevo Walmart Santa Tecla

Con la presencia de autoridades gubernamentales, representantes de cámaras empresariales y miembros del cuerpo diplomático, altos ejecutivos de Walmart de México y Centroamérica pusieron la primera piedra de lo que será el nuevo Walmart Santa Tecla, el punto de partida de un ambicioso plan de inversión de la compañía en El Salvador.

Durante los próximos 5 años, la compañía planea invertir $264 millones. Ese monto se destinará principalmente a la apertura de tiendas, remodelaciones, proyectos de sostenibilidad, mejoras en plantas y centros de distribución para fortalecer su red logística y mayor tecnología para consolidar su estrategia omnicanal.

Cristina Ronski, Vicepresidenta Senior y Directora General de Walmart Centroamérica, resaltó el compromiso asumido con el país. “Confiamos en El Salvador, por eso hacemos este anuncio de inversión que va a dinamizar la economía, generar empleos directos y ampliar las relaciones comerciales con proveedores locales, incluyendo productores agrícolas y pymes manufactureras. Hay mucho potencial, mucho por hacer”.

Se proyecta que las inversiones van a generar más de 1.000 empleos directos e indirectos, la mayor parte de estos en las mismas comunidades donde se abrirán las tiendas nuevas. También se impulsarán los encadenamientos productivos, especialmente con pequeños y medianos proveedores salvadoreños.

Walmart Santa Tecla generará más de 100 empleos directos y será la tienda número 7 del formato Supercenter y la 103 del país. Contará con más de 200 espacios de parqueo, una zona pickup para compras en línea, estaciones de autopago y lo más innovador en sostenibilidad: un sistema de paneles solares, estaciones de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de refrigeración con tecnología CO2, que genera cero emisiones de gases de efecto invernadero. También tendrá iluminación LED sin presencia de mercurio y accesorios sanitarios eficientes en el consumo de agua.

Ronski fue clara en que este compromiso será tangible en proyectos concretos. “Cumplimos lo que decimos. La primera piedra de Walmart Santa Tecla es un ejemplo de que cumplimos con los compromisos que adquirimos, y así lo evidenciaremos con las demás aperturas de tiendas, las remodelaciones y el resto de las inversiones en tecnología, logística y sostenibilidad”, expresó.

Omnicanalidad y soluciones para clientes

El Salvador en cifras

Tiendas: 102

Marcas: Walmart, La Despensa de Don Juan, Maxi Despensa y Despensa Familiar

Empleos: 4.700

Centros de distribución: 3

Plantas: 1

Pymes y productores agrícolas: 135

Compras a proveedores locales (incluye exportaciones a Centroamérica y el resto del mundo): $1.300 millones

La inversión en El Salvador también fortalecerá la estrategia omnicanal de la compañía para brindar todas las opciones de compra a sus clientes a través de sus tiendas físicas y plataformas digitales. Adicionalmente, Walmart ofrece soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas, como la recepción y transferencia de remesas, el pago de servicios públicos y mayores facilidades de pago en los artículos.

“Estamos 100% enfocados en que las familias salvadoreñas ahorren dinero y vivan mejor. Queremos llevar productos, servicios y soluciones a más hogares en todo el territorio salvadoreño, especialmente aquellos con menos recursos”, explicó Ronski.

El plan de expansión en El Salvador viene a potenciar aún más el aporte de Walmart de México y Centroamérica al desarrollo económico nacional ya que, hoy en día, la compañía compra a proveedores nacionales más de $1.300 millones al año, entre productos que vende en el país y las compras que hace –a través de Walmart Inc.– para exportar a otros mercados en Centroamérica y alrededor del mundo.

El crecimiento de Walmart va acompañado de su compromiso de convertirse en una empresa regenerativa, lo que significa operar bajo cuatro pilares estratégicos: ser un generador de oportunidades para sus asociados y proveedores, especialmente para las pequeñas y medianas empresas locales; apoyar a las comunidades, sobre todo a las más vulnerables; ser líder en sostenibilidad para restaurar y preservar la naturaleza y trabajar con los más altos estándares de ética e integridad.