MARN: “Se mantiene la influencia de una Onda Tropical” 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se mantiene la influencia de una Onda Tropical, por lo que se generarán lluvias en varios puntos del territorio salvadoreño.

“Para este día se mantiene la influencia de una Onda Tropical, favoreciendo lluvias y tormentas dispersas en varias zonas del país”, mencionó el MARN.

Además, indicó que para la primera mitad de la tarde se prevén chubascos y tormentas en la franja volcánica y montañosa, sobre todo en la zona occidental.

“Segunda mitad de la tarde: tormentas más intensas en Morazán y Cabañas, extendiéndose a la zona central y oriental. Noche: tormentas dispersas en zona central, occidental y costera”, dijo el MARN.