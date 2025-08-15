Trump y Putin sostienen reunión en Alaska con el fin de buscar la paz en Ucrania

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homologo Ruso, Vladimir Putin sostuvieron este viernes una reunión en Anchorage, Alaska, en el marco de una cumbre histórica para negociar un alto al fuego en Ucrania.

El objetivo de esta reunión es para restablecer los lazos entre las dos potencias y abrir la puerta a futuros acuerdos de paz en Ucrania, y en temas de economía.

Trump ha dicho que quiere una segunda cita muy pronto, el cual incluya al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, sí su conversación con Putin marcha bien. Además, aseguro que si su homologo Ruso no se compromete con la paz en Ucrania, podría enfrentarse a más sanciones económicas.

Durante el encuentro, ambos mandatarios estaban acompañados de dos asesores cada uno. En el cado de Rusia, se trata del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov y el asesor de política exterior, Yiri Ushahov. A Trump lo acompañó el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Este es el primer encentro que sostienen Trump y Putin desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca. La ultima vez que se vieron en persona fue en junio de 2019, en el marco de una cumbre del G20 en Osaka, Japón.