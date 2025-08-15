Muere Miss Rusia 2017 en un accidente automovilístico, a cuatro meses de haber celebrado su boda

El mundo de los certámenes de belleza se ha vestido de luto, con el fallecimiento de Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017. De acuerdo con los reportes, la reina de belleza murió a los 30 años tras sufrir un accidente automovilístico en julio pasado y permanecer hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky.

Miss Russia 2017 Kseniya Alexandrova concursando en el certamen de belleza de ese año en The Axis at Planet Hollywood Resort & Casino en Las Vegas, Nevada. (Getty Images)

Según reporta RG, el incidente ocurrió en la región de Tver. El vehículo en el que Alexandrova viajaba como copiloto, mientras su esposo conducía, colisionó con un alce que atravesó la carretera. El choque fue tan aparatoso que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

Kseniya iba en el asiento del copiloto mientras su marido conducía. De pronto un gran alce se atravesó en su camino, provocando una colisión. (@kseniyaalexandrova)

La exreina de belleza, originaria de Moscú, tenía la vida por delante y grandes sueños por cumplir; apenas el 22 de marzo de este año había contraído matrimonio.

Las fotos de la boda de Miss Universe Rusia 2017

En 2018, se le relacionó sentimentalmente con el actor mexicano Eduardo Verástegui. Hasta el momento, el actor y aspirante a político no se ha manifestado en sus redes por el deceso de Kseniya, con quien compartió gratas memorias, como un viaje a Moscú en 2018.

Kseniya Alexandrova tenía cuatro meses de casada, cuando perdió la vida tras un fatídico accidente. (@kseniyaalexandrova)

Alexandrova comenzó su carrera como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis, misma que confirmó la triste noticia de su deceso en sus redes sociales.

«Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche», señala el comunicado, donde la describen como «brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa».

La agencia de modelos en la que trabajaba lamentó su partida

«Ella sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calor a quienes la rodeaban. Para nosotros siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior», se lee en el mensaje.

Ksenia Alexandrova se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov. En 2021, concluyó sus estudios en la Universidad Pedagógica de Moscú y ejercía como psicóloga.

La organización de Miss Universe le rinde un homenaje

Con un sentido mensaje, Miss Universe despidió a la modelo, quien en 2017 representó a Rusia. A través de su perfil en Instagram, la organización compartió un sentido mensaje acompañado de un video a manera de homenaje para despedir a la bella Kseniya.

«La Organización Miss Universo expresa sus más profundas y más sinceras condolencias a la familia, amigos, y a todos cuya vida fue tocada por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. 🤍🕊️».

La organización de Miss Universe lamentó la muerte de la modelo rusa