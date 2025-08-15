Herbert Aceituno gana oro en los juegos Santiago 2025 Parapam American World Cap

Herbert Aceituno, paratleta del Programa Esfuerzo y Gloria, cumplió con el objetivo de conquistar otra medalla de oro para El Salvador en la categoria 59 kilogramos de la Santiago 2025 Parapam American World Cup, la cual se lleva a cabo en la capital chilena.

El salvadoreño se adueñó del metal dorado con una marca de 187 kilos, mientras que la plata fue para el chileno Juan Carlos Garrido con 181 kilos. El bronce se lo llevó el brasileño Joao de Franca con 171.

No cabe duda que El Salvador se hizo presente en los juegos Parapan American World Cup, confiando el buen momento que vive Aceituno y siendo una de las piezas fundamentales en el paratletismo salvadoreño.

Su decisión y disciplina le ha permitido estar al máximo nivel y seguir acumulando resultados para el país centroamericano.

El atleta suma una nueva experiencia e su palmares y se proyecta hacia nuevos compromisos internacionales, con el fin de buscar nuevos triunfos y poner en alto el nombre de El Salvador.