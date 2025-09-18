Abastecen con agua la comunidad 12 de Octubre

Con el objetivo de priorizar el abastecimiento de agua potable en los sectores afectados por el corte del suministro, el Gobierno de El Salvador brinda servicio de agua en la comunidad 12 de Octubre, en San Salvador.

«Equipos de Obras Publicas y Gobernación , entre otras entidades, participan en el plan de contingencia para abastecer de agua potable a las comunidades afectadas por la suspensión del suministro», dijo la Secretaría de Prensa.

Por otro lado, ANDA detalló que se ha se ha realizado la primera remoción de la estructura de soporte de la tubería, con ayuda de maquinaria pesada, realizando cortes rápidos que garantizan una separación completa del metal