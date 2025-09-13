Alcaldía de San Salvador Centro invita a las familias salvadoreñas al festival tradiciones

Con el objetivo de conmemorar los 204 años de independencia del país y pasar un rato ameno en familia, la Alcaldía de San Salvador Centro invitó a las familias salvadoreñas a el Festival Tradiciones para degustar platillos típicos.

Este próximo domingo, en la plaza Masferrer desde las 3:00 p.m las familias pueden consumir platillos tipicos.

La Comuna Capitalina destacó por medio de redes sociales que para este festival hay más de 3,000 platillos gratis

«La alcaldía de San Salvador Centro, invita a participar en el Festival Tradiciones, conmemorando los 204 años de Independencia Patria, donde se podrán deleitar riquísimos platillos típicos para toda la familia», dijo la alcaldía de San Salvador Centro.