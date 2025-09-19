Atrapan a hombre que presuntamente cometió homicidio

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a José Rigoberto Beliz Trigueros, de 57 años de edad, quien trato de encubrir el supuesto homicidio a su pareja como una escena de suicidio.

«Después de analizar los resultados de las evidencias, rectificamos que se trata de un homicidio. El trabajo de investigación indica que la pareja de la víctima le disparó en la cabeza e intentó montar una escena de suicidio», dijo la PNC.

Además, la Policía manifestó que el detenido tiene antecedentes por lesiones, además testigos aseguran que la víctima sufría de violencia física.