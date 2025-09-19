Dagoberto Arévalo: «Estamos avanzando con la tercera y cuarta fase»

El Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, (ANDA), Dagoberto Arévalo, informó que en el tema de la tubería están avanzando en la tercera y cuarta fase pese a las condiciones climaticas.

«Estamos avanzando con la tercera y cuarta fase, que consiste en montar la estructura que va a sostener la tubería. Estamos trabajando las 24 horas del día; el clima es bueno hoy, está lloviendo un poco, pero continuamos trabajando», dijo el titular de ANDA.

El funcionario indicó que una vez se haya instalado la estructura que va a sostener la tubería, se coloca el conducto de 48 pulgadas y pasamos a la quinta fase, que es hacer las pruebas hidráulicas para garantizar que la infraestructura construida funciona bien.