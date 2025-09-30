Condenan 18 años de prisión a Ernesto Muyshondt por negociar con pandillas

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt fue condenado a 18 años de cárcel debido a negociar con pandillas a cambio de votos en las elecciones presidenciales del 2014 y alcaldes y diputados del 2015.

El exedil recibió 12 años de prisión, 6 por cada evento electoral, en el que ofreció beneficios económicos a terroristas a cambio de apoyo durante los comicios y otros 6 años por agrupaciones ilícitas.

Además, el exministro de Seguridad, Benito Lara recibió 20 años de cárcel 10 por cada evento electoral y 8 años más por agrupaciones ilícitas.