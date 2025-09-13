FESFUT concientiza a los hinchas salvadoreños a NO a la violencia y la discriminación

La Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), concientizaron a la hinchada de La Selecta a decir NO a toda la forma de discriminación debido al incidente ocurrido en el partido entre El Salvador vs Surinam.

«Digamos NO a la violencia y la discriminación. Digamos SÍ al respeto dentro y fuera de la cancha», manifestó La Selecta en redes sociales.

La FESFUT por medio de un comunicado indicó que Rechazan cualquier acto, gesto o palabra que atente contra la dignidad humana, por lo que el racismo no tiene lugar en las canchas salvadoreña.

«Invitamos a nuestra afición y a toda la comunidad a sumarse a este mensaje, porque el fútbol solo tiene sentido cuando es un espacio de alegría, unidad y respeto mutuo», mencionó FESFUT en redes sociales.