Capturan a supuesto responsable del feminicidio reportado el 9 de septiembre en La Libertad

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un hombre identificado como: Raúl Oswaldo Pérez, de 32 años quien presuntamente es el responsable del homicidio reportado el 9 de septiembre en Nuevo Cuscatlán.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, el detenido será procesado por homicidios.

«La víctima fue una mujer de 21 años. Será procesado por homicidio. En nuestro país nadie escapa de la justicia, ningún delito quedará impune», indicó la PNC