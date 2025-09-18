Inauguran nueva sede policial del Reparto La Campanera, en Soyapango

Con el fin de dignificar la labor policial al servicio de la población, autoridades del Gobierno inauguraron la nueva sede policial del reparto La Campanera, en Soyapango.

«Con una inversión de casi $400 mil las instalaciones fueron remodeladas y modernizadas a fin de dignificar la labor policial al servicio de la población», manifestó la PNC.

La PNC destacaron que la zona estuvo dominada por la pandilla 18, los habitantes sufrieron de las amenazas y crímenes de los terroristas que ya están en prisión.

«Dar por inaugurada esta sede policial también me recuerda ese compromiso y ese amor a la patria que tenía el Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas con quien desde que vimos las condiciones en las que nuestros policías se encontraban acá decidimos cambiar», indicó el Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro