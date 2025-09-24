MARN: «Hoy se esperan lluvias en diferentes momentos del día»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera la presencia de lluvias en diferentes momentos del día con una nubosidad grande desde el mediodía.

«Mañana: lluvias cerca del mediodía en la cordillera del Bálsamo y zona norte», dijo la Cartera de Medio Ambiente.

Mientras que por la tarde, Tarde habrá lluvias en alrededores de la cadena volcánica y zona norte.

«Noche: lluvias en zonas oriental, central y costera», manifestó el MARN en redes sociales.