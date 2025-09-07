Más de 1,500 niños participan en el Desfile Cívico de Educación Inicial y Primera Infancia 

La Alcaldía de La Libertad Sur, informó que en el parque Cafetalón, participaron más de 1,500 niños en el Desfile Cívico de Educación Inicial y Primera Infancia.

“Alumnos de diferentes centros educativos de Santa Tecla viven con fervor las celebraciones en conmemoración a los 204 años de independencia”, dijo la Alcaldía en redes sociales.

Con estas iniciativas se fomenta desde los primeros años de vida el amor a la patria, el respeto a nuestros símbolos nacionales y la construcción de una identidad ciudadana que enriquece a Santa Tecla.

“El alcalde, Henry Flores, acompañó esta actividad cívica, compartiendo con los pequeños y sus familias una mañana llena de entusiasmo, música y creatividad”, dijo la Alcaldía de La Libertad Sur.