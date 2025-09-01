MultiMoney destaca en el Banking Tech Summit 2025 bajo su modelo digital 

MultiMoney, Sociedad de Ahorro y Crédito (SAC), participó como panelista y patrocinador plata en el prestigioso Banking Tech Summit 2025, un evento regional que año con año reúne a los principales expertos y tomadores de decisión del sector financiero. Bajo el título “Ahorro, crédito y confianza en una sola App”, MultiMoney presentó su enfoque innovador que transforma la experiencia financiera de los usuarios en El Salvador y en el resto de los países en los que tiene presencia.

Durante el panel, Florence Grassl, Directora de producto y Raúl Molina, Subgerente de Captación Digital, compartieron la importancia de integrar soluciones de ahorro y crédito en una sola aplicación, promoviendo la inclusión financiera y fortaleciendo la confianza del usuario a través de tecnología segura, transparente y fácil de usar.

También se destacó el entorno regulatorio innovador de El Salvador, con iniciativas como la Ley de Activos Digitales y la creación del Consejo Nacional de Activos Digitales (CNAD), que abren nuevas oportunidades para la adopción responsable de tecnologías emergentes en el sector financiero.

El Banking Tech Summit se ha consolidado como un espacio clave para el intercambio de ideas, tendencias y buenas prácticas en tecnología financiera. La participación de MultiMoney reafirma su compromiso con la transformación digital del sector, posicionándose como un referente en soluciones financieras que responden a las necesidades reales de los salvadoreños.

“Nuestra misión es empoderar a las personas a través de herramientas financieras accesibles y confiables. Participar en este foro regional nos permite compartir nuestra visión y aprender de otros líderes del sector”, Florence Grassl durante el evento.

“La confianza es el eje central de nuestra propuesta de valor. En MultiMoney trabajamos para que cada usuario sienta seguridad y respaldo en cada decisión financiera que toma desde nuestra App, por tal razón integra medidas como doble autenticación (2FA), cifrado de datos y monitoreo constante de seguridad ”, añadió Raúl Molina.

Con esta intervención, MultiMoney se posiciona firmemente dentro del panorama financiero regional, compartiendo espacio con reconocidos actores del mercado y temáticas acerca de modelos de rentabilidad en la industria bancaria salvadoreña, estrategias de crecimiento, y el impacto de tecnologías como Machine Learning, Inteligencia Artificial, Open Finance y Blockchain en la transformación del sector, a través de la tecnología.

Su participación en el Banking Tech Summit no solo reafirma su liderazgo en innovación, sino que también fortalece su rol como agente de cambio en la construcción de un ecosistema financiero más inclusivo, dinámico y centrado en el usuario.