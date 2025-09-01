Capturan a presuntos traficantes de droga en San Miguel Centro 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de 3 personas, quienes supuestamente se dedicaban a distribuir droga en la colonia Santa Julia, San Miguel Centro.

“Durante la madrugada, nuestros equipos interceptaron a tres personas en la colonia Santa Julia, San Miguel Centro”, indicó la PNC.

Los detenidos son: Melani Julissa González, de 19 años de edad; Caleb Amaury González González, de 19 años y Jasón Ariel Ventura Guzmán, de 18 años.

“Se les incautó: Marihuana, Cocaína, 3 celulares, Dinero en efectivo y el vehículo en el que se trasladaban. Todos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas”, dijo la PNC.